Півзахисники Кривбаса Дмитро Хомченовський та Андрій Понєдєльнік записали вже другий трек під назвою "Називайте нас Бандерами". Пісня була викладена на офіційній сторінці криворізького клубу в YouTube.

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Хомченовський написав біт, а Понєдєльнік став автором тексту. За словами творців, ситуація в нашій країні потребує постійного розголосу у світі, трек – це стан душі українців, можливість показати усім, що ми – незламна нація і перемога обов'язково буде за нами.

Нагадаємо, свою дебютну пісню під назвою "Доля" футбольний дует випустив у червні цього року. Гравці планують розвивати свою музичну діяльність і сподіваються, що наступний трек буде не про війну.

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