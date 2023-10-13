"Називайте нас Бандерами": два гравці Кривбаса презентували черговий патріотичний трек (18+)
Футбольний дует імені Вернидуба продовжує тішити уболівальників новими хітами.
Півзахисники Кривбаса Дмитро Хомченовський та Андрій Понєдєльнік записали вже другий трек під назвою "Називайте нас Бандерами". Пісня була викладена на офіційній сторінці криворізького клубу в YouTube.
Кривбас оголосив про призначення нових технічного директора та головного менеджера, який працює в збірній України
Хомченовський написав біт, а Понєдєльнік став автором тексту. За словами творців, ситуація в нашій країні потребує постійного розголосу у світі, трек – це стан душі українців, можливість показати усім, що ми – незламна нація і перемога обов'язково буде за нами.
Нагадаємо, свою дебютну пісню під назвою "Доля" футбольний дует випустив у червні цього року. Гравці планують розвивати свою музичну діяльність і сподіваються, що наступний трек буде не про війну.
"Пояснювали Жажі у нічному клубі, що так не личить": Маркевич – не просто тренер, Ярославський зник, втрачена ЛЧ
* Увага! Відео містить нецензурну лексику