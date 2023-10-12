Новым техническим директором Кривбасса стал экс-игрок криворожан Виталий Павлов, сообщает официальный сайт клуба. Он завершил карьеру футболиста в 2023 году, а последним его клубом стал Ингулец.

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А главным менеджером Кривбасса станет Алексей Таргонский, который параллельно занимает ту же должность в сборной Украины. В клубе Таргонский будет заниматься планированием, координацией и контролем клубных процессов.

Добавим, что Кривбасс сейчас возглавляет турнирную таблицу УПЛ, имея в активе 20 очков. Отрыв от второго места составляет всего 1 пункт.

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