Названы претенденты на игрока недели в Лиге Европы

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

На награду претендуют нападающий Зенита Сердар Азмун, форвард Зальцбурга Дака Петсон, хавбек Севильи Пабло Сарабия и 18-летний нападающий Челси Каллум Хадсон-Одой.

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Заметим, что форвард Зенита в матче против Фенербахче забил 2 гола и отдал ассист, Петсон также отметился дублем, Сарабия забил и отдал за Севилью, а в активе 18-летнего Хадсон-Одоя гол в ворота Мальме.

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