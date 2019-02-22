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Названы претенденты на игрока недели в Лиге Европы

11:12 94 Читати українською
Названы претенденты на игрока недели в Лиге Европы
Каллум Хадсон-Одой

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

На награду претендуют нападающий Зенита Сердар Азмун, форвард Зальцбурга Дака Петсон, хавбек Севильи Пабло Сарабия и 18-летний нападающий Челси Каллум Хадсон-Одой.

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Заметим, что форвард Зенита в матче против Фенербахче забил 2 гола и отдал ассист, Петсон также отметился дублем, Сарабия забил и отдал за Севилью, а в активе 18-летнего Хадсон-Одоя гол в ворота Мальме.

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Лига Европы1/16 финала

Челси - Мальме: Четверг 21 февраля 2019

Челси
Матч окончен
3 : 0
Мальме
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Теги
Лига Европы Челси Челси Челси - Мальме Севилья Севилья Зенит - Фенербахче Пабло Сарабия Пабло Сарабия Зенит Зенит Зальцбург Зальцбург Сердар Азмун Сердар Азмун Дака Пэтсон Дака Пэтсон Каллум Хадсон-Одой Каллум Хадсон-Одой Севилья - Лацио Зальцбург - Брюгге
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