Лига Европы: Славия разгромила Генк с Малиновским, Интер прошел Рапид и результаты других матчей

Состоялись матчи 1/16 финала Лиги Европы.

Лига Европы, 1/16 финала

Байер – Краснодар – 1:1 (0:0)

Голы: Арангис, 87 – Сулейманов, 85

Бенфика – Галатасарай – 0:0 (2:1)

Бетис – Ренн – 1:3 (3:3)

Голы: Ло Чельсо, 41 – Бенсебаини, 22 Юную, 30, Ньянг, 90+4

Генк – Славия – 1:4 (0:0)

Голы: Троссард, 10 – Цоуфал, 23 Траоре, 54, Шкода, 64, 69

Интер – Рапид – 4:0 (1:0)

Голы: Весино, 11 Раноккия, 18, Перишич, 80,

Челси – Мальме – 3:0 (2:1)

Гол: Жиру, 55, Баркли, 74, Хадсон-Одой, 84, Політано, 87

Удаление: Бентгссон, 73 (Мальме)

Лига Европы: Арсенал разгромил БАТЭ, Динамо Загреб, Зальцбург и Зенит прошли дальше, проиграв первый матч

Состоялись матчи 1/16 финала Лиги Европы. Бенфика благодаря победе в первом матче прошла Галатасарай, Байер и Краснодар сыграли вничью Ренн на выезде победил Бетис, Славия неожиданно разгромила Гент с Малиновским, а Интер и Челси ожидаемо победили Рапид и Мальме соответственно.

В связи с этим в 1/8 финала Лиги Европы вышли следующие команды: Бенфика, Краснодар Ренн, Славия, Интер, и Челси.