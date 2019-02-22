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Названі претенденти на гравця тижня у Лізі Європи

11:12 290 Читать на русском
Названі претенденти на гравця тижня у Лізі Європи
Каллум Хадсон-Одой

УЄФА назвав претендентів на звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи.

На нагороду претендують нападник Зеніта Сердар Азмун, форвард Зальцбурга Дака Петсон, хавбек Севільї Пабло Сарабія та 18-річний нападник Челсі Каллум Хадсон-Одой.

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Зауважимо, що форвард Зеніта у матчі проти Фенербахче забив 2 голи та віддав асист, Петсон також відзначився дублем, Сарабія забив та віддав за Севілью, а в активі 18-річного Хадсон-Одоя гол у ворота Мальме.

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Ліга Європи1/16 фіналу

Челсі - Мальме: Четвер 21 лютого 2019

Челсі
Матч завершено
3 : 0
Мальме
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Теги
Челсі - Мальме Челсі Челсі Ліга Європи Севілья Севілья Зеніт - Фенербахче Пабло Сарабія Пабло Сарабія Зеніт Зеніт Зальцбург Зальцбург Сердар Азмун Сердар Азмун Дака Петсон Дака Петсон Каллум Хадсон-Одой Каллум Хадсон-Одой Севілья - Лаціо Зальцбург - Брюгге
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