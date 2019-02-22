Названі претенденти на гравця тижня у Лізі Європи

УЄФА назвав претендентів на звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи.

На нагороду претендують нападник Зеніта Сердар Азмун, форвард Зальцбурга Дака Петсон, хавбек Севільї Пабло Сарабія та 18-річний нападник Челсі Каллум Хадсон-Одой.

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Зауважимо, що форвард Зеніта у матчі проти Фенербахче забив 2 голи та віддав асист, Петсон також відзначився дублем, Сарабія забив та віддав за Севілью, а в активі 18-річного Хадсон-Одоя гол у ворота Мальме.

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