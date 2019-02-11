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Названа причина смерти Эмилиано Салы

11 февраля 16:32 2640 Читати українською
Названа причина смерти Эмилиано Салы
Названа причина смерти Эмилиано Салы

Специалисты определили причина смерти Эмилиано Салы. 28-летний футболист умер от травм головы и грудной клетки.

Сала, летевший из Нанта в Кардифф, когда его самолет исчез с радаров, был найден среди обломков самолета 4 февраля на дне Ла-Манша. Тело идентифицировали по отпечаткам пальцев.

Тело Салы доставят в Аргентину в пятницу – похорон пройдет в родном городе игрока

Вскрытие тела Салы позволило выяснить и причины смерти футболиста Кардиффа. Сала умер от травм головы и грудной клетки, сообщает Wales Online.

Напомним, ранее спасатели пообещали опубликовать отчет об авиакатастрофе в течение месяца. Отмечается, что тело пилота Дэйва Ибботсона до сих пор не найдено.

Трагічна смерть Еміліано Сали: як Мессі та футбольний світ оплакують 28-річного гравця, а Нант демонструє шляхетність

Теги
Главное Мир Футбольные авиакатастрофы Эмилиано Сала Эмилиано Сала
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