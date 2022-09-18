Вингер Тоттенхэма и сборной Бразилии Ришарлисон высказался в поддержку звезды Реала Винисиуса Жуниора, который стал жертвой расистских оскорблений.

В Испании разразился скандал из-за слов президента Испанской ассоциации спортивных агентов Педро Браво на телевидении, который негативно отреагировал на танцы Винисиуса и призвал его "перестать притворяться обезьяной".

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Накануне слова агента осудил Ришарлисон. "Я написал тому парню, который говорил в его адрес всякую чушь на шоу. Назвал его гивнюком... Винисиус может развлекаться, как он это делал. Буду надеяться, что он забьет гол", – цитирует вингера Тоттенхэма Daily Mail .

Заметим, что в поддержку Винни выступили Анчелотти, Пеле, Неймар и другие звезды футбола, а Реал опубликовал официальное заявление, в котором сообщил, что будет судиться.

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