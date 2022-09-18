Вінгер Тоттенхема та збірної Бразилії Рішарлісон висловився на підтримку зірки Реала Вінісіуса Жуніора, який став жертвою расистських образ.

В Іспанії спалахнув скандал через слова президента Іспанської асоціації спортивних агентів Педро Браво на телебаченні, який негативно відреагував на танці Вінісіуса й закликав його "перестати вдавати мавпу".

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Напередодні слова агента засудив Рішарлісон. "Я написав тому хлопцеві, який говорив на його адресу всяку нісенітницю на шоу. Назвав його гівнюком... Вінісіус може розважатися, як він це робив. Буду сподіватися, що він заб'є гол", – цитує вінгера Тоттенхема Daily Mail.

Зауважимо, на підтримку Вінні виступили Анчелотті, Пеле, Неймар та інші зірки футболу, а Реал опублікував офіційну заяву, у якій повідомив, що буде судитися.

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