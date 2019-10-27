Назаренко: СК Днепр-1 контролировал игру с Олимпиком, но удаление изменило все

Полузащитник СК Днепр-1 Александр Назаренко поделился впечатлениями от поражения (3:2) в матче 12-го тура УПЛ против Олимпика.

"К сожалению, пропустили три необязательных гола. Мне кажется, в равных составах мы контролировали игру, у нас были моменты, чтобы забить.

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После удаления все пошло не по нашему плану. Второй и третий гол были досадными. Мы не доиграли в защите, хотя красная карточка на многое повлияла", – цитирует Назаренко официальный сайт СК Днепр-1.

Напомним, СК Днепр-1 уступил Олимпику, а последние два мяча днепряне пропустили, находясь в меньшинстве.

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