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Назаренко: СК Днепр-1 контролировал игру с Олимпиком, но удаление изменило все

09:17 29 Читати українською
Назаренко: СК Днепр-1 контролировал игру с Олимпиком, но удаление изменило все
Александр Назаренко / фото: СК Днепр-1

Полузащитник СК Днепр-1 Александр Назаренко поделился впечатлениями от поражения (3:2) в матче 12-го тура УПЛ против Олимпика.

11’ Максим Тейшейра
69’ Андрей Кравчук
81’ Роман Вантух
 
Игорь Когут 4’
Александр Сафронов 68’
Александр Назаренко 70’
4’ Игорь Когут
11’ Максим Тейшейра
68’ Александр Сафронов
69’ Андрей Кравчук
70’ Александр Назаренко
81’ Роман Вантух

"К сожалению, пропустили три необязательных гола. Мне кажется, в равных составах мы контролировали игру, у нас были моменты, чтобы забить.

Олимпик – СК Днепр-1 – 3:2 – видео голов и обзор матча

После удаления все пошло не по нашему плану. Второй и третий гол были досадными. Мы не доиграли в защите, хотя красная карточка на многое повлияла", – цитирует Назаренко официальный сайт СК Днепр-1.

Напомним, СК Днепр-1 уступил Олимпику, а последние два мяча днепряне пропустили, находясь в меньшинстве.

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Теги
СК Днепр-1 СК Днепр-1 Александр Назаренко Александр Назаренко Олимпик - СК Днепр-1 Олимпик Олимпик
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