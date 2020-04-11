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"Даже Воронин и Нгог получали шансы": Крауч объяснил, почему сожалеет уходе из Ливерпуля

11:52 40 Читати українською
"Даже Воронин и Нгог получали шансы": Крауч объяснил, почему сожалеет уходе из Ливерпуля
Андрей Воронин / фото из открытых источников

Бывший форвард Ливерпуля Питер Крауч вспомнил, почему покинул мерсисайдский клуб в 2008 году.

"Единственное, что мне не дает покоя, это трансфер из Ливерпуля в 2008-м. Рафа Бенитес был рад отпустить меня, поскольку я был лишь запасным вариантом. Одна из причин моего перехода в Портсмут – сыгранность Стивена Джеррарда и Фернандо Торреса.

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Но когда через 18 месяцев я увидел, что шансы получают Андрей Воронин и Давид Нгог, я пожалел, что не остался. Нельзя легко покинуть такую команду, как Ливерпуль", – поделился Крауч в комментарии Goal.com.

Напомним, что Крауч выступал за Ливерпуль с 2005 по 2008 годы, после чего перебрался в Портсмут. Добавим, что Андрей Воронин стал игроком "красных" именно в 2008 году, однако уже через 2 года окончательно покинул АПЛ, отыграв 40 матчей и записав в свой актив 6 голов и 5 ассистов.

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Англия Питер Крауч Питер Крауч Давид Нгог Давид Нгог Ливерпуль Ливерпуль Андрей Воронин Андрей Воронин
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