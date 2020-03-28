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"Он был увлечен выпивкой и удерживал на животе пепельницу": Крауч вспомнил курьезную встреча с Роналдо

28 марта 23:23 24 Читати українською
"Он был увлечен выпивкой и удерживал на животе пепельницу": Крауч вспомнил курьезную встреча с Роналдо
Роналдо / Marca

Бывший форвард Ливерпуля и сборной Англии Питер Крауч рассказал, как встретил легендарного Роналдо в нефутбольном обстановке.

"Деннис Бергкамп был особенным футболистом, было бы очень здорово сыграть с ним, но больше всего я бы хотел сыграть с оригинальным Роналдо. Не уверен, что наши стили подходили друг другу, но 90 минут с ним стали бы главным событием в моей жизни.

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Вообще, однажды я встретил его. Я отдыхал на Ибице, и увидел его на пляже. Роналдо был захвачен выпивкой, и удерживал на животе пепельницу. Как только он допивал одну бутылку пива, его спутница-супермодель приносила другую.

Шанс сфотографироваться с ним был очень хороший, поэтому я подошел к нему. Я надеялся, что он воскликнет: "О, Крауч!" Однако он понятия не имел, кто я такой. Мы сделали совместный снимок, и я пошел, а он даже и не понял, что я футболист", – признался Крауч в комментарии Daily Mail.

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Мир Питер Крауч Питер Крауч Роналдо
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