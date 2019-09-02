Навас вылетел в Париж для подписания контракта с ПСЖ

Костариканский голкипер вскоре официально присоединится к чемпионам Франции.

Сегодня утром Кейлор Навас вылетел в столицу Франции для подписания контракта с ПСЖ, информирует AS.

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В течение дня 32-летний голкипер должен пройти медосмотр и поставить свою подпись под соглашением. Параллельно должен состояться обратный трансфер Альфонса Ареола, который заменит Наваса в составе "сливочных". У ПСЖ и Реала нет времени на промедление, поскольку трансферное окно закрывается именно 2 сентября.

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Ранее сообщалось, что французский гранд заплатит за голкипера мадридцев 13,5 миллиона евро.