Навас вилетів у Париж для підписання контракту з ПСЖ

Костаріканський голкіпер незабаром офіційно приєднається до чемпіонів Франції.

Сьогодні зранку Кейлор Навас вилетів у столицю Франції для підписання контракту з ПСЖ, інформує AS.

ПСЖ орендував Ріко у Севільї

Упродовж дня 32-річний голкіпер повинен пройти медогляд і поставити свій підпис під угодою. Паралельно повинен відбутися звортний трансфер Альфонса Ареола, який замінить Наваса у складі "вершкових". У ПСЖ і Реала немає часу на зволікання, оскільки трансферне вікно закривається саме 2 вересня.

ПСЖ хоче орендувати Ікарді

Раніше повідомлялося, що французький гранд заплатить за голкіпера мадридців 13,5 мільйона євро.