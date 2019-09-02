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Навас вилетів у Париж для підписання контракту з ПСЖ

15:46 478 Читать на русском
Навас вилетів у Париж для підписання контракту з ПСЖ
Кейлор Навас / Reuters

Костаріканський голкіпер незабаром офіційно приєднається до чемпіонів Франції.

Сьогодні зранку Кейлор Навас вилетів у столицю Франції для підписання контракту з ПСЖ, інформує AS.

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Упродовж дня 32-річний голкіпер повинен пройти медогляд і поставити свій підпис під угодою. Паралельно повинен відбутися звортний трансфер Альфонса Ареола, який замінить Наваса у складі "вершкових". У ПСЖ і Реала немає часу на зволікання, оскільки трансферне вікно закривається саме 2 вересня.

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Раніше повідомлялося, що французький гранд заплатить за голкіпера мадридців 13,5 мільйона євро.

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Теги
Трансфери Франція ПСЖ ПСЖ Іспанія Альфонс Ареола Альфонс Ареола Кейлор Навас Кейлор Навас Реал Мадрид Реал Мадрид
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