Навас вилетів у Париж для підписання контракту з ПСЖ

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Екс-тренер Динамо Гомес офіційно очолив Олімпік
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"Штрафний Циганкова? Та не було там голу!": екс-зірка збірної України не вболіває за Динамо і хвалить ШахтарУкраїна — 16:30 3901
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Збірна України зібралась у Києві перед матчами проти Литви та Нігерії – Яремчук у складіЄвро-2020 — 16:05 2223
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