ПСЖ арендовал Рико у Севильи

Голкипер Севильи Серхио Рико на правах аренды будет выступать в ПСЖ.

ПСЖ на своем официальном сайте сообщил о годичной аренде голкипера Севильи Серхио Рико. Парижане имеют право выкупа следующим летом.

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Ранее сообщалось, что другой вратарь парижан Альфонс Ареола перейдет в мадридский Реал. Также ПСЖ интересовался Кейлором Навасом.

Кроме Рико еще раньше в Париж перебрался другой футболист Севильи – Пабло Сарабия.

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