ПСЖ хочет арендовать Икарди

Чемпионы Франции рассматривают вариант с приглашением аргентинского форварда Интера.

ПСЖ может подписать Мауро Икарди в последний день трансферного окна, сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

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Французский гранд провел с Интером переговоры об аренде опального нападающего. Миланцы готовы отпустить Икарди, но с условием последующего выкупа. Ранее жена и агент 26-летнего аргентинца Ванда Нара подтвердила высокую вероятность того, что ее клиент сменит клуб.

Икарди подал в суд на Интер – аргентинец требует вернуть его к тренировкам с командой и солидную компенсацию

Напомним, что наставник Интера Антонио Конте запретил Икарди тренироваться вместе с другими игроками команды.