Навас создает проблемы для Лунина – Реал после подписания топ-новичков планирует распродажу

Реал уже подписал несколько новых исполнителей, но теперь пришло время продавать. Впрочем, некоторые из игроков, которые не нужны "сливочным" не спешат покидать Мадрид.

Мадридский Реал, несомненно, является главным ньюсмейкером текущего трансферного окна. "Бланкос" уже успели оформить переходы Эдера Милитао, Луки Йовича, Эдена Азара и Ферлана Менди. Это далеко не конец – Флорентино Перес настроен подписать Кристиана Эриксена или Поля Погба. Кроме того, не исключен еще один топ-трансфер – боссы Реала все еще одержимы идеей подписать вундеркинда ПСЖ Килиана Мбаппе.

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Поскольку "королевский клуб" уже потратил кругленькую сумму на подписание новичков, поэтому вынужден осуществить несколько трансферов и на "выход", ведь в противном случае Реалу грозят проблемы с финансовым фэйр-плей.

Первым в списке на уход из Реала остается Гарет Бейл, хотя сам валлиец не собирается покидать команду (по крайней мере, на словах). Трансфер вингера мог бы бы принести Реалу ориентировочно 70-80 млн евро. Второй и третий кандидаты на трансфер – Хамес Родригес и Матео Ковачич. Колумбиец провел два сезона на правах аренды в составе Баварии, но теперь вернулся в Мадрид. Очевидно, для того, чтобы снова уйти. Что касается хорвата, то 25-летний вице-чемпион мира-2018 также должен вернуться из аренды в Челси, но лондонский клуб имеет опцию выкупа Ковачича даже несмотря на действующий запрет регистрировать новичков. За этих двух исполнителей копилка Реала может пополниться еще на 100 млн.

Есть и другие претенденты на то, чтобы покинуть Реал. Зинедин Зидан не слишком рассчитывает на Маркоса Льоренте и Дани Себальоса, уходу которых клуб не будет препятствовать. Неопределенным остается будущее в команде Мариано Диаса и Борхи Майораля. Кроме того, при условии получения достойного предложения "сливочные" могут попрощаться даже с Иско и Марко Асенсио.

В целом же Реал могут покинуть 10-12 исполнителей, за которых клуб рассчитывает получить около 250 млн евро, сообщает AS.

Отдельно следует выделить ситуацию с Кейлором Навасом. Буквально еще несколько недель назад уход 32-летнего костариканца считался делом времени. Зинедин Зидан лично сообщил Навасу, что и в следующем сезоне будет делать ставку на Тибо Куртуа, который после перехода из Челси стал основным голкипером Реала. Вторым голкипером команды в таком случае, скорее всего, стал бы Андрей Лунин. Однако на данный момент ситуация выглядит таким образом, что Кейлор останется в команде, хотя уже попрощался с болельщиками на поле Сантьяго Бернабеу.

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Реал пока не получил ни одного предложения по трансферу Наваса, контракт которого истекает летом 2020 года. Ситуацию осложняет и сам голкипер, который не прочь покинуть Мадрид, но хочет разорвать контракт с клубом и получить компенсацию, что не устраивает уже руководство "бланкос". Кроме того, костариканец хочет зарабатывать в своем следующем клубе 7 млн евро в год – на 2 млн больше, чем получает в Мадриде.

Есть только два клуба, способные удовлетворить финансовые аппетиты Наваса – ПСЖ и Манчестер Юнайтед. Вариант с манкунианцами пока выглядит малореальным, поскольку все идет к тому, что Давид Де Хеа останется в клубе, несмотря на регулярные слухи об уходе испанца. Интересно, что на Де Хеа претендовал именно ПСЖ, который после очередной смены спортивного директора переключился на кандидатуру Джанлуиджи Доннаруммы из Милана. Предложения Бенфики и Порту, которые заявляли о желании подписать Наваса, вряд ли устроят самого вратаря.

Таким образом, если Навас останется в Реале (а именно сейчас такая ситуация вполне вероятна), то Андрей Лунин снова может отправиться в аренду, ведь в составе "бланкос" есть еще и Лука Зидан, которого, правда, руководство мадридцы не прочь отпустить. Однако есть одна проблема – отсутствие претендентов на француза. В отличие от Лунина, у которого не будет проблем с поиском клуба для получения игровой практики, у Зидана таких вариантов пока нет.

Очевидно, руководство и тренерский штаб Реала ожидает сложная дилемма с вратарской позицией. Есть звездный Куртуа, за которого выложили солидные деньги, никуда не ушел Навас, а Лунин провел топовый чемпионат мира среди команд U-20, подтвердив свой класс и перспективы. Напомним, сегодня, 15 июня, Украина сыграет в финале мирового первенства против Южной Кореи.

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