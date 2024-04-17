В парламенте Грузии продолжается обсуждение "закона против иноагентов", который "подсмотрели" у диктаторского режима Путина. В прошлом году документ отозвали после двух дней массовых протестов и столкновений демонстрантов с силовиками. Теперь история продолжается. Грузины снова собрались на проспекте Руставели в Тбилиси, чтобы не дать парламенту "протолкнуть" преступный закон.

Кумир из Манчестер Сити, контроверсионный депутат и тренер, который присоединился к выходу на Евро – грузины в АПЛ

В стороне не стоят и звезды футбольной сборной, которые публично высказывают свою позицию. Хвича Кварацхелия, Гиорги Мамардашвили, Буду Зивзивадзе поддержали демонстрантов и стремление народа стать частью Евросоюза. Наиболее категоричным был экс-хавбек Днепра и Кривбасса Джаба Канкава: "На*уй Россию".

Напомним, три недели назад Грузия выиграла свой путь плей-офф отбора и впервые сыграет на чемпионате Европы. Кавказцы попали в одну группу к Турции, Чехии и Португалии.

"Казалось, что в Тернополе морем пахнет": грузинская легенда Нивы о голе Шахтеру, образцовых Капанадзе и переезде в Лондон