У парламенті Грузії триває обговорення "закону проти іноагентів", який "підглянули" у диктаторського режиму Путіна. Минулого року документ відкликали після двох днів масових протестів та зіткнень демонстрантів із силовиками. Тепер історія продовжується. Грузини знову зібрались на проспекті Руставелі у Тбілісі, щоб не дати парламенту "проштовхнути" злочинний закон.

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Осторонь не стоять і зірки футбольної збірної, які публічно висловлюють свою позицію. Хвіча Кварацхелія, Гіоргі Мамардашвілі, Буду Зівзівадзе підтримали демонстрантів і прагнення народу стати частиною Євросоюзу. Найбільш категоричним був екс-хавбек Дніпра та Кривбаса Джаба Канкава: "На*уй Росію".

Нагадаємо, три тижні тому Грузія виграла свій шлях плей-офф відбору і вперше зіграє на чемпіонаті Європи. Кавказці потрапили в одну групу до Туреччини, Чехії і Португалії.

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