Натуралізація Мораєса: Юристи дали правову оцінку ситуації з можливим порушенням статуту ФІФА

Мораєс в матчі з Люксембургом / фото: О. Попов

Федерація футболу України не порушила статут ФІФА щодо натуралізації футболістів, стверджують фахівці з права.

Портал Betnews365 звернувся до спортивних юристів щодо питання дотримання правил процедури натуралізації Мораєса. Вони вказують, що Жуніор має повне право грати за "синьо-жовтих". Зокрема, юристи керуються такими пунктами:

1) В Україні безперервним роком проживання вважається перебування на території країни 183 дні на рік;

2) Під час визначенні кількості років, безперервно прожитих в країні, для громадянства ФІФА, враховують норми місцевого законодавства;

3) Коли Мораєс виступав в Китаї в оренді, він сумарно провів в тому році більше 183-х днів на території України, а отже порушення не було.

Таким чином, норма внутрішнього законодавства України говорить про те, що гравець прожив на території країни 5 років і більше, а значить має право на зміну футбольного громадянства ФІФА.

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Нагадаємо, декілька годин тому з'явилася інформація про те, що "синьо-жовті" можуть отримати технічну поразку в матчах відбору до Євро-2020 проти Португалії та Люксембургу через порушення правил натуралізації Мораєса.

Зазначимо, що у статуті ФІФА в розділі "Правила стосуються застосування статуту" в статті 7 зазначено, що натуралізований футболіст повинен виконати хоча б одна з вимог перед дебютом за нову національну збірну:

1) Якщо гравець народився на території цієї країни;

2) Якщо його біологічний батько або мати народилися на території цієї країни;

3) Якщо його бабуся чи дідусь народилися на території цієї країни;

4) Якщо він жив безперервно принаймні 5 років після досягнення 18-річчя на території цієї країни.

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