"Я все понимаю. Очень сложный момент для всех. Кажется, мы проиграли. Мы разбиты. Футбол – рискованное занятие. Неконтролируемое. Мне очень жаль игрока. Правда. Я понимаю недовольство всех – Барселоны, игрока, Федерации футбола Испании. Мы чувствуем его.

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Ситуация была мелочь. Он сделал неверный шаг, и его колено подвернулось. Это может случиться в любой ситуации. Это действительно был несчастный случай. Он подходил к игре в идеальном состоянии. У него не было проблем. Если бы это произошло с другим игроком, мы жалели бы одинаково.

Он был сломан, разбит, он не представлял, что такое могло произойти с ним. Мы верим, что неуязвимы, но это не так. В перерыве настроение в раздевалке было, как на поминках. В жизни бывает такое. Это самый тяжелый и худший момент, который я когда-то переживал в футболе", – цитирует де ла Фуэнте Marca.

Напомним, Гави травмировался в поединке отбора к Евро-2024 против Грузии. У хавбека диагностировали разрыв передней крестообразной связки правого колена и травму наружного мениска, из-за чего он может пропустить и чемпионат Европы.

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