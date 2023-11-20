"Настрій у роздягальні був, як на поминках": де ла Фуенте описав атмосферу в збірній Іспанії після жахливої травми Гаві
Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте висловився щодо важкої травми Гаві, через яку півзахисник вибув на тривалий термін.
"Я все розумію. Дуже складний момент для всіх. Здається, ніби ми програли. Ми розбиті. Футбол – ризиковане заняття. Неконтрольоване. Мені дуже шкода гравця. Справді. Я розумію невдоволення всіх – Барселони, гравця, Федерації футболу Іспанії. Ми відчуваємо його.
Барселона підтвердила жахливий діагноз Гаві – хавбек пропустить залишок сезону і Євро-2024
Ситуація була дрібницею. Він зробив невірний крок, і його коліно підвернулося. Це може статися у будь-якій ситуації. То справді був нещасний випадок. Він підходив до гри в ідеальному стані. Він не мав проблем. Якби це сталося з іншим гравцем, ми шкодували б однаково.
Він був зламаний, розбитий, він не уявляв, що таке могло статися з ним. Ми віримо, що невразливі, але це не так. У перерві настрій у роздягальні був, як на поминках. У житті буває таке. Це найважчий і найгірший момент, який я колись переживав у футболі", – цитує де ла Фуенте Marca.
Нагадаємо, Гаві травмувався в поєдинку відбору до Євро-2024 проти Грузії. У хавбека діагностували розрив передньої хрестоподібної зв’язки правого коліна та травму зовнішнього меніска, через що він може пропустити і чемпіонат Європи.
Відбір на Євро-2024: Іспанія переграла Грузію, Норвегія врятувала яскраву нічию з Шотландією