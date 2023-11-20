"Я все розумію. Дуже складний момент для всіх. Здається, ніби ми програли. Ми розбиті. Футбол – ризиковане заняття. Неконтрольоване. Мені дуже шкода гравця. Справді. Я розумію невдоволення всіх – Барселони, гравця, Федерації футболу Іспанії. Ми відчуваємо його.

Барселона підтвердила жахливий діагноз Гаві – хавбек пропустить залишок сезону і Євро-2024

Ситуація була дрібницею. Він зробив невірний крок, і його коліно підвернулося. Це може статися у будь-якій ситуації. То справді був нещасний випадок. Він підходив до гри в ідеальному стані. Він не мав проблем. Якби це сталося з іншим гравцем, ми шкодували б однаково.

Він був зламаний, розбитий, він не уявляв, що таке могло статися з ним. Ми віримо, що невразливі, але це не так. У перерві настрій у роздягальні був, як на поминках. У житті буває таке. Це найважчий і найгірший момент, який я колись переживав у футболі", – цитує де ла Фуенте Marca.

Нагадаємо, Гаві травмувався в поєдинку відбору до Євро-2024 проти Грузії. У хавбека діагностували розрив передньої хрестоподібної зв’язки правого коліна та травму зовнішнього меніска, через що він може пропустити і чемпіонат Європи.

Відбір на Євро-2024: Іспанія переграла Грузію, Норвегія врятувала яскраву нічию з Шотландією