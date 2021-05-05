"У нас очень много кадровых проблем. Сыграть не смогут Лучкевич, Третьяков, Ситало, Пашаев и Бухал. Будут играть те, кто всегда у нас в обойме и, конечно же, будем привлекать молодежь.

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Настроение очень плохое, потому что не хотели проигрывать Руху. Я был очень доволен первым таймом, но дальше... Команда играла не так, как хотелось. Мы очень расстроены", – сказал Шаран в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, поединок между Александрией и Колосом состоится уже сегодня, 5 мая. Начало встречи в 19:00.

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