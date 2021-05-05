"Настрій дуже поганий": Шаран поскаржився на кадрові проблеми Олександрії перед вирішальними матчами
13:48 - Читать на русском
Головний тренер "жовто-чорних" Володимир Шаран поділився очікуваннями від матчу 25-го туру УПЛ проти Колоса.
"У нас дуже багато кадрових проблем. Зіграти не зможуть Лучкевич, Третьяков, Сітало, Пашаєв і Бухал. Гратимуть ті, хто завжди у нас в обоймі і, звичайно ж, будемо залучати молодь.
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Настрій дуже поганий, бо не хотіли програвати Руху. Я був дуже задоволеним першим таймом, але далі... Команда грала не так, як хотілося. Ми дуже засмучені", – сказав Шаран у коментарі "Футбол NEWS".
Нагадаємо, поєдинок між Олександрією та Колосом відбудеться вже сьогодні, 5 травня. Початок зустрічі о 19:00.
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