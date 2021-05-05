"У нас дуже багато кадрових проблем. Зіграти не зможуть Лучкевич, Третьяков, Сітало, Пашаєв і Бухал. Гратимуть ті, хто завжди у нас в обоймі і, звичайно ж, будемо залучати молодь.

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Настрій дуже поганий, бо не хотіли програвати Руху. Я був дуже задоволеним першим таймом, але далі... Команда грала не так, як хотілося. Ми дуже засмучені", – сказав Шаран у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, поєдинок між Олександрією та Колосом відбудеться вже сьогодні, 5 травня. Початок зустрічі о 19:00.

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