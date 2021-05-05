Ворскла – Десна

Ворскла и Десна в результате неудач в предыдущих турах официально потеряли шансы зацепиться за бронзовые медали и участие в Лиге Европы, а вот в борьбе за две путевки в Лигу конференций ситуация достигла кульминации. Сейчас северяне и полтавчане имеют равенство по очкам (по 37 зачетных баллов), однако подопечные Александра Рябоконя держатся на пятой позиции благодаря лучшей разнице голов и победе в личной встрече первого круга. Если отрыв увеличится до трех очков, то Ворскла уже не сможет опередить черниговцев.

В принципе, оба коллектива устроит и ничья, однако при таком раскладе они уже не будут зависеть сами от себя в последнем туре УПЛ. Для Ворсклы она менее приемлема, ведь существует риск обойти Десну и при этом отпустить Колос, который имеет преимущество в один зачетный балл и тоже может упасть на шестую строчку. Впрочем, вряд ли игроки будут думать о чём-то другом, кроме победы – черниговцы не знали ее в течение трех матчей, а полтавчане проиграли две предыдущие встречи с суммарным счетом 1:8.

Трудно сказать, кто был хуже в этот период. У Ворсклы есть оправдание в виде сильных соперников: они уступили Колосу и Динамо, но перед этим "переехали" Зарю – Десна же дважды потерпела поражения от аутсайдеров, а с ковалёвцами спаслась от поражения только благодаря автоголу. С другой стороны, по всем статистическим показателям "зелено-белые" должны идти где-то на восьмой строчке, в то время как северяне по ожидаемым очкам являются третьими в УПЛ.

Полтавчане страдают от плохой организации позиционных атак. Они медленно и банально продвигают мяч, однако очень классно контратакуют. Десна организационно сильнее, но без Тотовицкого и Будковского реализация начинает страшно хромать. Какая из этих историй более достойна выступать в Европе? Сегодня и узнаем.

Кадровая ситуация

Травмированные: Цитаишвили, Пердута – Тотовицкий (под вопросом), Будковский

Дисквалифицированы: Огиря (Десна)

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Десна

Ворскла: Ризнык – Сапай, Яворский, Чеснаков, Якубу – Тилль, Скляр, Пуцлин, Кане – Кулач, Степанюк

Десна: Паст – Конопля, Имереков, Гитченко, Сухоцкий – Домбровский, Ермаков – Калитвинцев, Гуцуляк, Картушов – Безбородько

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

В этом матче команды будут стараться играть максимально осторожно, ведь цена ошибки огромна. У Десны есть небольшое преимущество: черниговцев больше устраивает ничья и у них достаточно прочная оборона – Ворскле со своим хромым позиционным наступлением будет трудно прошить ее. Северянам важно только не допускать рискованных решений на поле, ведь полтавчане едва ли не лучшая команда в УПЛ по реализации контратак. Между тем, опыт последних матчей показал уязвимость подопечных Александра Рябоконя в этом компоненте.

Именно поэтому ожидать голевой феерии не стоит. Очевидно, нас ожидает нечто похожее на поединок первого круга, где в тяжелой игре с кучей единоборств все решил один гол – его забил Дегтярев аж на 90+4-й минуте. Тогда Десна была крепче, поэтому сейчас можно прогнозировать ничью.

Александрия – Колос

Еще один очень важный для битвы за топ-5 поединок. Александрия в этой борьбе участия уже не принимает – подопечные Владимира Шарана после четырёх поражений в УПЛ подряд и вылета из Кубка Украины потеряли шансы на еврокубки. Вместе с ними команда потеряла и желание играть, хотя Владимир Шаран во флэш-интервью утверждает, что всё нормально. У большинства лидеров истекают контракты, а главному тренеру ищут замену едва ли не официально – какая же здесь мотивация?

Когда "жёлто-чёрные" действительно хотят победить, то они способны прибить даже Шахтер, однако три из пяти последних поражений им нанесли аутсайдеры УПЛ. Нельзя сказать, что александрийцы вообще отбывают номер – они неплохо играют в своем классическом стиле, однако коллективу не хватает динамики, концентрации и волевых качеств. В частности, на Пасху подопечные Владимира Шарана пропустили от Руха два гола за три минуты, проиграв в равном матче. Кроме того, Александрии не хватает глубины состава – тот же Рух забивал из-под Мирошниченко, которого по ходу игры пришлось переводить на неродной правый фланг. Замены Пашаеву просто не нашлось.

Именно такого соперника должен побеждать Колос, хотя даже поражение оставляет команде шансы на еврокубки. Подопечные Руслана Костишина сейчас идут четвёртыми, опережая Десну и Ворсклу на одно очко и имея тотальное равенство по результатам личных встреч. Минимум один из конкурентов сегодня оступится, поэтому в текущем туре "хлеборобы" не выпадут за пределы топ-5 УПЛ. Проблемы начнутся на выходных, ведь в последнем туре полтавчане и черниговцы будут играть с аутсайдерами, а у ковалёвцев стоит матч с Динамо. При этом в случае равенства очков будут считать разницу голов, а преимущество по ней уже сейчас хрупкое: +11 у Колоса, +9 у Десны, +6 у Ворсклы.

Теоретически, команда Руслана Костишина может и за бронзу побороться, ведь отставание от Зари составляет шесть зачётных баллов, а по очкам в личных встречах луганчане уступают. Впрочем, вряд ли "мужики" растеряют такой гандикап. Таким образом, Колосу стоит сосредоточиться на обороне места в Лиге конференций – и пока ковалёвцы ведут её успешно.

Беспроигрышная серия команды составляет уже восемь матчей, в которых удалось одержать четыре победы. За этот период "хлеборобам" удалось переиграть Зарю (1:0) и уничтожить Ворсклу (3:0), а боевая ничья с Десной (2:2) на выходных оказалась случайной – подопечные Руслана Костишина выглядели значительно лучше. В целом, единственной серьёзной проблемой Колоса весной стал скандал в поезде. На футбольном поле этот коллектив до сих пор остается опасным и привлекательным.

Кадровая ситуация

Травмированные: Богданов (под вопросом) – Бухал, Гордиенко, Ситало (Александрия)

Дисквалифицированы: Черноморец, Чурко (Колос)

Ориентировочные составы на матч Александрия – Колос

Александрия: Панькив – Пашаев, Дубра, Бондаренко, Вантух – Гречишкин – Шастал, Ковалец, Банада, Третьяков – Устименко

Колос: Кучерук – Кравченко, Новак, Петров, Золотов – Задоя, Милько – Ильин, Костышин, Антюх – Лысенко

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

В матче первого круга команды расписали результативную ничью, хотя тогда ковалевцы выглядели слабее своей нынешней версии, а александрийцы – сильнее. Сегодня же подопечные Руслана Костишина вполне способны одержать победу. Колос весной прекрасно играл против лидеров, в то время как команду Владимира Шарана рвали аутсайдеры УПЛ.

К тому же, "жёлто-черные" остались без родных болельщиков, ведь на КСК Ника началась реконструкция газона. Встречу проведут в Кропивницком. Пустые трибуны в чужом городе (хотя и из своей области), в ненужном матче за команду, в которой большинство уже не будет выступать – это слишком серьёзный удар по психологии. Ковалёвцы же выглядят мощно и понимают критическую необходимость набора очков, поэтому сегодня стоит ставить на победу гостей.

СК Днепр-1 – Заря

Этот поединок тоже имеет значение в распределении мест в зоне еврокубков, однако расклад в нём значительно проще. СК Днепр-1 турнирных задач уже не имеет, а вот Заря держится на третьем месте с преимуществом над Колосом в шесть зачётных баллов. Теоретически, подопечные Виктора Скрипника могут упустить "бронзу", ведь "хлеборобы" имеют преимущество по личным встречам – впрочем, трудно поверить в два поражения луганчан при победах ковалёвцев над Александрией и Динамо. Сегодня для завоевания медалей достаточно и ничьи, а в случае поражения Колоса команда имеет право и на поражение.

Правда, в случае с Зарей стоит быть осторожным в прогнозах, ведь в последних четырёх турах команда играла невыразительно, потерпев поражения от Ворсклы (2:4) и Олимпика (0:2). Да, в матче с дончанами "мужикам" не повезло с арбитражем, но в победных поединках с тем же Олимпиком (2:1) и Минаем (1:0) луганчане тоже не впечатляли. Подопечные Виктора Скрипника дожали аутсайдеров исключительно на классе, при этом допустив много моментов у своих ворот – с таким футболом Кубок Украины не выиграть. Более того – с таким футбол и СК Днепр-1 будет трудно переиграть.

Днепровская команда весной выглядит наиболее стабильной и организованной в УПЛ – во втором круге она выиграла шесть из десяти поединков, прибив на своем пути Ворсклу и Десну. Кроме того, "спортклубовцы" расписали ничьи с Александрией и Колосом, причём коллектив Владимира Шарана откровенно отскочил. В общем, по ожидаемым очкам "желто-черные" должны идти в зоне еврокубков, но осенний провал дорого стоил подопечным Игора Йовичевича.

Трудно найти серьёзную уязвимость в футболе СК Днепр-1. У команды есть определенные проблемы с зависимостью от отдельных исполнителей (Пихалёнок, Игнатенко, Довбик), но для одного конкретного матча качественных футболистов в клубе хватает – без них тяжелее на дистанции. Кроме того, общий уровень "желто-черных" пока не дотягивает до борьбы за самые высокие места – в отличие от Зари, Десны или Колоса, днепровцы не могут прыгнуть выше головы, зацепившись за очки с Шахтером и Динамо. Впрочем, в матчах с представителями топ-5 подопечные Игора Йовичевич уже одерживают уверенные победы, поэтому луганчанам сегодня будет трудно.

Кадровая ситуация

Травмированные: Игнатенко (под вопросом) – Шевченко

Дисквалифицированы: Когут – Василь, Гладкий

Ориентировочные составы на матч СК Днепр-1 – Заря

СК Днепр-1: Юрчук – Тейлор, Дуглас, Сваток, Дубинчак – Батагов, ди Франко – Чуже, Булеца, Цуриков – Довбик

Заря: Мацапура – Фаворов, Вернидуб, Абу Хана, Жуниньо – Назарина – Кабаев, Юрченко, Кочергин – Громов, Сайядманеш

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

СК Днепр-1 в последнее время находится в такой классной форме, что победа над Зарей совсем не удивила бы. Подопечные Игора Йовичевич весной уже били Десну и Ворсклу, да и вообще команда везде вигладала шикарно – только Динамо и Шахтер сумели опустить её на землю. Луганчане, в свою очередь, даже на фоне аутсайдеров не впечатляют – впрочем, у них уже появился класс, который позволяет выигрывать подобные встречи даже при слабенькой игре.

Вряд ли сегодня Заря будет намного лучше, чем в воскресенье, ведь "мужики" уже неделю играют через два дня на третий. Впрочем, в поражение луганчан не верится. Им слишком важно зацепиться хотя бы за ничью – тогда бы команда не только выиграла бронзу, но и смогла бы отдохнуть в последнем туре УПЛ. Перед финалом Кубка это крайне необходимо. Между тем, заведённая Заря – это очень грозная Заря.

Учитывая все эти факторы, наиболее вероятным результатом можно назвать результативную ничью. Она устроит оба коллектива.