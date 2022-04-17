В предыдущих двух турах команда опытного специалиста провалилась, пропустив суммарно 10 голов. Сначала "святых" деклассировал Марсель (2:4), а затем унизил конкурент в борьбе за выживание – Лорьян (2:6).

Игрок ПСЖ опоздал на тренировку – ворота базы закрылись перед роскошным Феррари

По информации GFFN, Дюпра причину таких результатов увидел в том, что его футболисты беспрекословно придерживаются предписаний своей религии. Дело в том, что большинство игроков Сент-Этьена – мусульмане, у которых сейчас Рамадан. В течение месяца у верующих строгий пост – нельзя есть и пить, пока солнце не зашло за горизонт.

Отмечается, что в приватных разговорах Дюпра убеждал подопечных прекратить пост. Другими словами, наставник призвал футболистов согрешить. Однако они нашли способ дать достойный ответ, выбрав для этого футбольное поле. Вчера Сент-Этьен обыграл Брест и выбрался из зоны вылета.

Ливерпуль обыграл Ман Сити и вышел в финал Кубка Англии – слабый матч Зинченко, фейл кипера, Клопп снова бьет Пепа