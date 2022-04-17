У попередніх двох турах команда досвідченого фахівця гучно провалилася, пропустивши сумарно 10 голів. Спочатку "святих" декласував Марсель (2:4), а потім принизив конкурент у боротьбі за виживання – Лор'ян (2:6).

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За інформацією GFFN, Дюпра причину таких результатів побачив у тому, що його футболісти ревно дотримуються приписів своєї релігії. Річ у тім, що більшість гравців Сент-Етьєна – мусульмани, у яких зараз Рамадан. Упродовж місяця у вірян строгий піст – не можна їсти і пити, поки сонце не зайшло за обрій.

Зазначається, що у приватних розмовах Дюпра переконував підопічних припинити піст. Іншими словами, наставник закликав футболістів згрішити. Проте вони знайшли спосіб дати гідну відповідь, обравши для цього футбольне поле. Вчора Сент-Етьєн обіграв Брест і вибрався із зони вильоту.

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