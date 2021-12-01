Главный тренер женской сборной Украины Луис Кортес будет получать за свою работу около 17 тысяч евро в месяц, сообщает Meta Ratings.

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Для сравнения, у наставника "сине-желтых" Александра Петракова оклад около 220 тысяч гривен в месяц (плюс бонусы), что более чем вдвое меньше, чем у испанца.

Напомним, Кортес не совсем удачно начал свою работу в Украине: сначала наши футболистки в отборочном цикле чемпионата мира сыграли вничью с шотландками (1:1), а затем уступили венгеркам (2:4). По сообщению источника, главная цель приглашения экс-тренера Барселоны – создание боеспособной сборной с прицелом успешного выступления в финальной части чемпионата Европы 2025 года, заявку на проведение которого Украина уже подала.

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