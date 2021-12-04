Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) підбила підсумки роботи тренерів жіночих команд у 2021 році.

Головного тренера збірної України Луїса Кортеса було визнано найкращим тренером жіночого клубного футболу 2021 року, повідомляє IFFHS.

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Він набрав 185 очок і на 130 пунктів випередив Соню Бомпастор з французького Ліона. Третю сходинку посіла керманич Челсі Емма Хейз з 35 балами. У топ-5 також увійшли Єнс Шойєр з Баварії (10) і Артур Еліас з Корінтіанса (5).

Нагадаємо, Кортес очолював жіночу команду Барселони, з якою у 2021-му виграв Лігу чемпіонів, чемпіонат та Кубок Іспанії. Як наслідок, він отримав нагороду "Найкращий тренер" в Іспанії.

Нині 35-річний спеціаліст працює з жіночою збірною України. Старт співпраці виявився не зовсім вдалим: спочатку наші футболістки у відбірному циклі чемпіонату світу зіграли внічию з шотландками (1:1), а потім поступилися угоркам (2:4).

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