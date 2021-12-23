ФИФА опубликовала последний рейтинг национальных сборных в 2021 году. Сборная Украины удержалась среди лучших 25-ти команд мира.

Как и в предыдущем рейтинге, "сине-желтые" разместились на 25-м месте, набрав 1535 очков. Среди команд Европы Украина занимает 15-ю позицию, информирует официальный сайт ФИФА.

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Напомним, наша сборная в 2021 году вышла в четвертьфинал чемпионата Европы, а в отборе на ЧМ-2022 заняла второе место группы. Соперником команды Александра Петракова в полуфинале плей-офф станет Шотландия, занимающая 38-е место рейтинга.

Северная Ирландия и Армения, с которыми Украина будет играть в Лиге наций (третьим оппонентом станет все та же Шотландия), разместились на 47-м и 92-м местах соответственно.

Сильнейшей командой мира по итогам 2021 года стала Бельгия. Далее следуют Бразилия, Франция, Англия и Аргентина. Чемпион Европы – сборная Италии – занимает 6-е место.

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