"Чому Ірландія має їхати до Вірменії між домашніми іграми з Україною та Шотландією? А потім із Глазго летіти до Києва, щоб знову зустрітися з українцями. Для нас це буде шалений десятиденний відрізок. А Шотландія та Україна, тим часом, грають парні матчі – по два вдома та на виїзді.

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Схоже, УЄФА при складанні календаря віддала перевагу збірним України та Шотландії, а нас з Вірменією до уваги не брала. В результаті нам дали більш жорсткий графік порівняно з суперниками. Тим не менш, ми налаштовані досягти позитивних результатів", – поділився Кенні в коментарі Daily Record.

Зазначимо, що Ірландія потрапила в групу B1 Ліги націй з Україною, Шотландією та Вірменією.

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