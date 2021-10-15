"Я благодарю всех за слова поддержки и говорю еще раз: я верю в своих игроков.

ЧМ-2022: дата жеребьевки плей-офф – возможный сценарий для Украины

Залогом наших побед в предстоящих поединках с Финляндией и Украиной станет единство внутри команды. Только совместными усилиями мы сможем достичь поставленной цели. Хорошие результаты стали возможны лишь в атмосфере доверия и взаимного уважения, которая царит в моем коллективе", – цитирует Петева официальный сайт Футбольного союза Боснии и Герцеговины.

Напомним, сборная Украины пока занимает второе место в группе D с 9 очками в активе, однако команду Александра Петракова могут обогнать Босния и Герцеговина или Финляндия, которые имеют очную встречу в запасе. Судьба "сине-желтых" в отборе на ЧМ-2022 определится 16 ноября, когда наша национальная команда сыграет последний матч группового этапа на выезде против Боснии и Герцеговины.

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