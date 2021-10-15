"Я дякую всім за слова підтримки і говорю ще раз: я вірю у своїх гравців.

ЧС-2022: дата жеребкування стадії плей-офф – можливий сценарій для України

Запорукою наших перемог в майбутніх поєдинках з Фінляндією та Україною стане єдність всередині команди. Тільки спільними зусиллями ми зможемо досягти поставленої мети. Хороші результати стали можливі лише в атмосфері довіри і взаємної поваги, яка панує у моєму колективі", – цитує Петева офіційний сайт Футбольного союзу Боснії і Герцеговини.

Нагадаємо, збірна України наразі посідає друге місце у групі D з 9 очками в активі, проте команду Олександра Петракова можуть обігнати Боснія і Герцеговина або Фінляндія, які мають очну зустріч у запасі. Доля "синьо-жовтих" у відборі на ЧС-2022 визначиться 16 листопада, коли наша національна команда зіграє останній матч групового етапу на виїзді проти Боснії та Герцеговини.

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