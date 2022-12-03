Главный тренер сборной Саудовской Аравии Эрве Ренар попробует себя на другом поприще.

Наставник будет работать экспертом в студии beIN Sports до конца ЧМ-2022, сообщает L`Equipe.

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Впервые Ренар выйдет в эфир 6 декабря перед матчем 1/8 финала Марокко – Испания. Команда Ренара, Саудовская Аравия, уже прекратила участие в Мундиале, не сумев выйти из группы C, в которой также участвовали Аргентина, Польша и Мексика.

Добавим, что именно саудиты стали авторами громкой сенсации ЧМ-2022, неожиданно обыграв Аргентину.

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