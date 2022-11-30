Сборная Саудовской Аравии стала одним из главных открытий ЧМ-2022 – и дело не только в сенсационной победе над Аргентиной в 1-м туре. Просто "орлы пустыни" демонстрировали классный футбол. Пока большинство команд на турнире ставили "автобус" или экономили силы, арабы работали в агрессивном и энергозатратном стиле с высокой линией обороны

В последнем туре группового этапа они встречались с мексиканцами. Подопечные Тата Мартино проявили себя коллективом с очень хорошей разрушительной моделью игры – "Эль-Три" качественно сдерживали соперников, а когда начинались проблемы, на выручку приходил невероятный Очоа. Впрочем, в атаке все выглядело не так весело. Команда за первые два тура так и не забила ни одного гола.

Ситуация в группе заставляла атаковать

К решающему поединку сборная Мексики подошли с одним очком в активе, держась на дне таблицы, но не все было потеряно. Саудовская Аравия и Аргентина имели по три зачетных балла, а поляки набрали четыре. Арабам для прорыва в плей-офф надо было побеждать, а ничья устроила бы их в условиях поражения "альбиселесте".

"Эль-Три" же были обязаны для начала выиграть с как можно большим счетом, а затем смотреть на результаты конкурентов. Ситуация в группе вследствие близкой разницы голов у команд выглядела чрезвычайно запутанной. Все могли выбить всех. Это напоминало мексиканскую рулетку.

Осторожный и равный первый тайм

Мексика начала встречу очень агрессивно, едва не открыв счет уже на 3-й минуте вследствие разрезной передачи Пинеды. Вега вышел один на один с Аль-Оваисом, но переиграть его не сумел! Еще через три минуты голкипер саудитов едва не подарил гол, не сумев выбить подачу с левого фланга – Вега подхватил мяч и готов был стрелять из пределов вратарской, однако в последний момент его накрыли.

"Орлы пустыни" не замедлили с ответом. На 8-й минуте Канно получил диагональ от Абдулхамида и мощно пробил с правого края штрафной, запустив мяч мимо дальней девятки. На 13-й же он же неплохо бахнул со стандарта – над перекладиной!

После этого команды несколько поубавили в агрессии. Большая часть первого тайма прошла в довольно осторожном русле, хотя и при высокой динамике. Саудиты и мексиканцы хотели забить, но ощутимо напугали друг друга на старте. Тем не менее, несколько моментов они создали.

В частности, неплохая атака "Эль-Три" на 25-й минуте завершилась выстрелом Пинеды с окраин штрафной (Аль-Оваис справился), а на 28-й он же замыкал навес на левый угол вратарской. От гола арабов" спас блок Аль-Ганнама. "Орлы пустыни" огрызнулись атакой на 6-й компенсированной минуте, завершив ее подачей с правого фланга – Аль-Хассан замкнул ее головой, однако мяч прошел в метре от дальней штанги.

Молниеносный старт Мексики во втором тайме

Первый тайм завершился при нулях на табло, поэтому во втором можно было ожидать яркого футбола. Так и произошло, вот только ярко выглядел только один коллектив. Сборная Мексики сразу со стартовым свистком пошла вперед, открыв счет уже на 47-й минуте!

Чавес мощно выстрелил с дистанции, заставив Аль-Оваиса парировать на угловой. После его розыгрыша все тот же Чавес выполнил прострел с левого фланга вдоль линии вратарской – Монтес пяткой подправил его дальше, а Мартин замкнул с метра в пустые ворота! 0:1.

Саудиты попытались огрызнуться атакой с подачей в штрафную и ударом с правого края, но получилось совсем неостро. Мексика же, понимая проблемы с разницей голов, побежала вперед и на 52-й минуте заработала стандарт в метрах 25-ти от ворот. Чавес подошел к мячу и гениальным выстрелом вколотил его в правую девятку – без шансов для Аль-Оваиса. 0:2 Это был один из лучших голов ЧМ-2022.

Саудовская Аравия "поплыла". Мексика отчаянно летела к прорыву в плей-офф

Нельзя сказать, что подопечные Эрве Ренара откровенно перестали играть. "Орлы пустыни" время от времени вылетали в какие-то контратаки – на 55-й минуте даже удалось напугать мексиканцев кроссом на Аль-Давсари и срезкой под удар Аль-Шехри. Тот пробил головой в ближнюю девятку, однако мяч опустился на сетку сверху.

Тем не менее, в середине второго тайма психологический слом саудитов стал очевидным. Они больше не создавали острых моментов. Аравийцам трудно было поверить в свой камбэк, а вот Мексика летела вперед. Уже на 56-й минуте Лосано получил разрезной пас и забил третий гол в ворота аравийцев – впрочем, его не засчитали из-за минимального офсайда.

Чуть позже "Эль-Три" узнали, что в параллельном матче Польша горит со счетом 0:2. Это означало равенство по разнице мячей, однако "Кадра" держалась на второй позиции благодаря меньшему количеству желтых карточек (пять против семи). Подопечным Тата Мартино надо было забить еще один мяч, чтобы обойти "бело-красных".

И Мексика сделала все возможное. Команда высыпала на ворота "орлов пустыни" целый вагон голевых моментов. Так, на 66-й минуте Лосано сместился с левого фланга и метров с 20-ти пробил под ближнюю штангу. Аль-Оваис парировал. На 70-й Ирвинг забросил мяч в штрафную на Мартина, а тот с левого края бахнул в касание – над перекладиной! На 73-й же Чавес едва не повторил свой шедевр, прямым ударом со стандарта попав в левую девятку, однако и здесь Аль-Оваис был на высоте.

На 76-й с линии штрафной опасно стрелял Пинеда (немного неточно), на 78-й уже и Аль-Оваис не мог спасти. Он не сумел перехватить прострел на свежего Антуну, но тот пробил в защитника перед воротами. Еще через 10 минут Антуна забил гол, но полякам снова повезло – офсайд был и здесь! Счет не изменился. В компенсированное же время Аль-Оваис парировал классный выстрел Лосано со штрафного.

Драматическая точка матча

На последних минутах Мексика висела на воротах Саудовской Аравии. Постоянно возникали панические ситуации, но конвертировать их в третий гол никак не удавалось. В конце концов, старое футбольное правило сработало: не забиваешь ты – забивают тебе. На 6-й компенсированной минуте "орлы пустыни" поймали "Эль-Три" на контратаке, которую Аль-Давсари завершил фактическим выходом один на один с Очоа – 1:2!

Мексика капитулировала. В плей-офф ЧМ-2022 из группы D выходят Аргентина и Польша.