Главный тренер саудитов Эрве Ренар в перерыве матча 1-го тура ЧМ-2022 против Аргентины сумел вдохновить своих подопечных на победу.

Лионель Месси реализовал пенальти на старте встречи, поэтому в раздевалку Саудовская Аравия пошла при счете 0:1. Ренар устроил разбор полетов, обратившись к команде.

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"Месси получает мяч в центре поля, а вы стоите и смотрите! Возьмите еще телефоны и сфотографируйтесь с ним! Разве вы не чувствуете, что мы способны отыграться? Вы этого не чувствуете? Аргентинцы играют вполсилы! Ребята, это чемпионат мира ! Отдайте все силы", – заявил Ренар.

Это помогло. Сразу после выхода из раздевалки саудиты забили дважды и сумели удержать преимущество до финального свистка. Следующими соперниками подопечных Ренара будут Польша и Мексика.