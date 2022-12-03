Наставник працюватиме експертом у студії beIN Sports до кінця ЧС-2022, повідомляє L`Equipe.

"Візьміть ще телефони й сфотографуйтеся з Мессі!": промова коуча саудитів, яка перевернула хід матчу з Аргентиною

Вперше Ренар вийде в ефір 6 грудня перед матчем 1/8 фіналу Марокко – Іспанія. Команда Ренара, Саудівська Аравія, вже припинила участь на Мундіалі, не зумівши вийти з групи C, в якій також брали участь Аргентина, Польща та Мексика.

Додамо, що саме саудити стали авторами найгучнішої сенсації ЧС-2022, несподівано обігравши Аргентину.

Мексика у драматичному матчі перемогла Саудівську Аравію, але не пройшла у 1/8 ЧС-2022 – кураж Оваїса врятував Польщу