"Извинений недостаточно": Мбаппе шокировал общением со звездным одноклубником
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе моментами удивляет своим поведением на футбольном поле и за его пределами.
В сеть попало короткое видео из подтрибунного помещения Парк де Пренс, на котором 23-летний француз активно общается с Ашрафом Хакими.
ПСЖ презентовал третью форму на сезон, привлекая Мбаппе, Месси и Неймара.
Мбаппе сказал: "Ты должен мне отдать этот пас".
Хакими: "Да, извини. Я видел это".
Мбаппе: "Просто извинений недостаточно. Нужно давать мне пас".
На этом видео завершилось. Доподлинно неизвестно, когда именно состоялся разговор, однако по прессе гуляют предположения, что это было весной в одном из матчей Лиги 1.
Напомним, летом звезда сборной Франции продлил контракт с ПСЖ, получив немало привилегий, хотя последний год его активно сватали в мадридский Реал. В общей сложности форвард наиграл за столичный клуб уже 223 матча (180 голов и 88 ассистов).
ПСЖ благодаря дублю Мбаппе одолел Ювентус, Бенфика с безумным голом на классе победила упрямый Маккаби.