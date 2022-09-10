Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе моментами удивляет своим поведением на футбольном поле и за его пределами.

В сеть попало короткое видео из подтрибунного помещения Парк де Пренс, на котором 23-летний француз активно общается с Ашрафом Хакими.

ПСЖ презентовал третью форму на сезон, привлекая Мбаппе, Месси и Неймара.

Мбаппе сказал: "Ты должен мне отдать этот пас".

Хакими: "Да, извини. Я видел это".

Мбаппе: "Просто извинений недостаточно. Нужно давать мне пас".

На этом видео завершилось. Доподлинно неизвестно, когда именно состоялся разговор, однако по прессе гуляют предположения, что это было весной в одном из матчей Лиги 1.

Мбаппе: «Ты должен был дать мне пропуск»



Хакими: «Да, извини. Я видел это»



Мбаппе: «Недостаточно просто сожалеть, вы должны дать мне пропуск». pic.twitter.com/68CMdvqMlv – Футбольные трансферы (@FutboolFichajes) 9 сентября 2022 г.

Напомним, летом звезда сборной Франции продлил контракт с ПСЖ, получив немало привилегий, хотя последний год его активно сватали в мадридский Реал. В общей сложности форвард наиграл за столичный клуб уже 223 матча (180 голов и 88 ассистов).