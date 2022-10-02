"Первый гол Месси со штрафного в составе ПСЖ? Имею невероятное удовольствие видеть его каждое утро на тренировке. У него все хорошо в голове, очень счастлив. Он очень альтруистичный игрок, управляющий игрой и привыкший всегда забивать. Месси возвращает вкус голов. Сможет ли он снова стать лучшим игроком в мире? Да, если он летом в невероятной форме. Лео хорошо подготовлен, он счастлив. И когда он счастлив, он хорошо выступает.

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Это не лучшая игра сезона... Перерыв на матче сборных способен истощить игроков. Очень трудно возвращаться в соревнования, когда ты ездил и играл в сборной. У нас было очень мало времени на работу. У Ниццы также была очень хорошая игра с другой организацией и другими игроками. Второй тайм мы начали очень плохо. Мы отдали инициативу на 15-20 минут игрокам Ниццы. Надо было влить чуть-чуть свежей крови.

Что касается Килиана, то он получил удар по бедру во время игры за сборную против Дании. Поэтому он вернулся в расположение клуба в среду после 48 часов отдыха. Перед игрой у него все еще оставался синяк. Несмотря на эту проблему, он оставался в моем распоряжении", – приводит слова Гальтье L`Equipe.

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