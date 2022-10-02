"Перший гол Мессі зі штрафного у складі ПСЖ? Маю неймовірне задоволення бачити його щоранку на тренуванні. У нього все добре в голові, дуже щасливий. Він дуже альтруїстичний гравець, який керує грою і завжди звик забивати. Мессі повертає смак голів. Чи зможе він знову стати найкращим гравцем у світі? Так, якщо він влітку в неймовірній формі. Лео добре підготовлений, він щасливий. І коли він щасливий, він добре виступає.

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Це не найкраща гра сезону... Перерва на матчі збірних здатна виснажити гравців. Дуже важко повертатися до змагань, коли ти їздив і грав у збірній. У нас було дуже мало часу на роботу. У Ніцці також була дуже хороша гра з іншою організацією та іншими гравцями. Другий тайм ми почали дуже погано. Ми віддали ініціативу на 15-20 хвилин гравцям Ніцци. Треба було влити трохи свіжої крові.

Що стосується Кіліана, то він отримав удар по стегну під час гри за збірну проти Данії. Через це він повернувся в розташування клубу у середу після 48 годин відпочинку. Перед грою у нього все ще залишався синець. Не дивлячись на цю проблему він залишався в моєму розпорядженні", – наводить слова Гальтьє L`Equipe.

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