ПСЖ дожал Ниццу: Месси красиво забил со штрафного и праздновал юбилей, Мбаппе в роли джокера
ПСЖ и Ницца закрывали субботний игровой день 9-го тура чемпионата Франции.
Лига 1 сезон 2022/23, 9-й тур
ПСЖ – Ницца – 2:1
Голы: Месси, 29, Мбаппе, 83 – Лаборд, 47
Парижане с начала сезона соревнуются с Марселем за лидерство. Накануне команда Игоря Тудора победила, поэтому ПСЖ важно было набирать очки.
Ренн перед матчем с Динамо одержал легкую победу в Лиге.
Подопечные Кристофа Гальтье уверенно выглядели на фоне Ниццы в первом тайме, однако не имели много моментов. Единственным голом отличился Месси. Лионелю удался просто роскошный удар. В общей сложности это 60-й мяч аргентинца со штрафного в карьере, до этого 50 он забил в Барселоне и еще 9 – в сборной.
После перерыва "орлята" неожиданно сравняли счет. Одна из немногих атак завершилась голом Лаборда, который на дальней стойке замкнул выстрел с фланга. Затем Кристоф Гальтье выпустил на поле Мбаппе, который и подарил парижанам победу точным ударом.
ПСЖ вернул себе первую строчку турнирной таблицы Лиги 1, набрав 25 зачетных баллов. Ницца с восемью пунктами осталась 13-й.