Лига 1 сезон 2022/23, 9-й тур

ПСЖ – Ницца – 2:1

Голы: Месси, 29, Мбаппе, 83 – Лаборд, 47

Парижане с начала сезона соревнуются с Марселем за лидерство. Накануне команда Игоря Тудора победила, поэтому ПСЖ важно было набирать очки.

Ренн перед матчем с Динамо одержал легкую победу в Лиге.

Подопечные Кристофа Гальтье уверенно выглядели на фоне Ниццы в первом тайме, однако не имели много моментов. Единственным голом отличился Месси. Лионелю удался просто роскошный удар. В общей сложности это 60-й мяч аргентинца со штрафного в карьере, до этого 50 он забил в Барселоне и еще 9 – в сборной.

После перерыва "орлята" неожиданно сравняли счет. Одна из немногих атак завершилась голом Лаборда, который на дальней стойке замкнул выстрел с фланга. Затем Кристоф Гальтье выпустил на поле Мбаппе, который и подарил парижанам победу точным ударом.

ПСЖ вернул себе первую строчку турнирной таблицы Лиги 1, набрав 25 зачетных баллов. Ницца с восемью пунктами осталась 13-й.