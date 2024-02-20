Министерство молодежи и спорта Украины на своем сайте опубликовало список официальной делегации сборной Украины U-17 в элит-раунде чемпионата Европы-2024.

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Согласно документу, изменился тренерский штаб команды. Главным тренером сборной U-17 стал Юрий Мороз, который ранее работал наставником U-18. На этой должности он заменил Владимира Езерского, который перебрался в Карпаты.

В штаб Мороза вошли Владимир Иконников и Иван Трубочкин. Еще одним ассистентом экс-тренера Динамо стал Унаи Мельгоса, который возглавляет молодежную сборную Украины.

Напомним, по результатам жеребьевки элит-раунда квалификации Евро-2024 сборная Украины U-17 попала в группу 4, где сыграет со сборными Греции, Швейцарии и Словакии. Хозяином мини-турнира будет Греция, поединки квартета будут проходить с 6 по 12 марта в городе Патры. В финальную стадию выйдут восемь победителей групп элит-раунда отбора и семь обладателей вторых мест с лучшими результатами. К ним присоединится страна-хозяин.

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