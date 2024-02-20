Міністерство молоді та спорту України на своєму сайті опублікувало список офіційної делегації збірної України U-17 в еліт-раунді чемпіонату Європи-2024.

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Згідно з документом, змінився тренерський штаб команди. Як повідомляв раніше Футбол 24, головним тренером збірної U-17 став Юрій Мороз, який раніше працював наставником U-18. На цій посаді він замінив Володимира Єзерського, який перебрався у Карпати.

До штабу Мороза увійшли Володимир Іконніков та Іван Трубочкін. Ще одним асистентом екс-тренера Динамо став Унаї Мельгоса, який очолює молодіжну збірну України.

Нагадаємо, за результатами жеребкування еліт-раунду кваліфікації Євро-2024 збірна України U-17 потрапила до групи 4, де зіграє зі збірними Греції, Швейцарії та Словаччини. Господарем міні-турніру буде Греція, поєдинки квартету проходитимуть з 6 по 12 березня в місті Патри. У фінальну стадію вийдуть вісім переможців груп еліт-раунду відбору та сім володарів других місць із найкращими результатами. До них приєднається країна-господар.

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