Колосс уступил Львову в рамках 13-го тура Премьер-лиги. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".

Коллектив Олега Дулуба был настроен победить и сделал для этого больше, чем соперник. Правда, судьбу встречи решил только один гол, который записал себе в актив Александр Романчук.

Львов минимально одолел Колос на выезде и прервал 3-матчевую серию неудач

Львов одержал первую с 26 сентября победу и приблизился вплотную к Колосу. Теперь команды разделяют 1 очко. "Хлеборобы" занимают 11-е место (11 пунктов), а Львов – 12-е (10 баллов).