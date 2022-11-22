"Все знают, что при нынешних обстоятельствах мои игроки находятся не в лучшем состоянии в плане самоотдачи и концентрации – все эти проблемы в Иране касаются и их. Я знаю их много лет, у них только одна мечта — играть для страны, для людей и получать удовольствие от этого.

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Очень горжусь футболистами. Тем, как они выстояли, продолжали сражаться и забили Англии два гола при таких обстоятельствах. В 2014 и 2018 годах у нас была полная поддержка болельщиков. Зачем они приехали и не поддерживают команду? Им было лучше остаться дома. Они нам не нужны. Вы даже не представляете, что мои футболисты переживали последние несколько дней", – сказал Кейруша Metro.

Напомним, иранцы во время матча с Англией (2:6) поддержали протесты против властей в своей стране. Футболисты также не остались в стороне.

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