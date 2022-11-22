"Усі знають, що за нинішніх обставин мої гравці перебувають не в найкращому стані в плані самовіддачі та концентрації – всі ці проблеми в Ірані стосуються і їх. Я знаю їх багато років, вони мають лише одну мрію — грати для країни, для людей і отримувати задоволення від цього.

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Дуже пишаюся футболістами. Тим, як вони вистояли, продовжували битися і забили Англії два голи за таких обставин. У 2014 та 2018 роках у нас була цілковита підтримка вболівальників. Навіщо вони приїхали та не підтримують команду? Їм було краще залишитися вдома. Вони нам не потрібні. Ви навіть не уявляєте, що мої футболісти переживали останні кілька днів", – цитує Кейруша Metro.

Нагадаємо, іранці під час матчу з Англією (2:6) підтримали протести проти влади у своїй країні. Футболісти також не залишилися осторонь.

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