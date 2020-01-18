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Наставник Гента Торуп прокомментировал травму Яремчука

18 января 16:11 263 Читати українською
Наставник Гента Торуп прокомментировал травму Яремчука
Роман Яремчук / ФК Гент

Главный тренер бельгийского Гента Йес Торуп рассказал о самочувствии нападающего сборной Украины Романа Яремчука.

"Яремчук еще даже не тренируется. Он усердно работает, чтобы быстрее вернуться. Мы предоставили ему отдых во время зимнего перерыва. Романа беспокоит ахиллово сухожилие.

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В 2019 году Яремчук провел 40 матчей. Невероятные нагрузки! Мы внимательно следим за его здоровьем и в ближайшие дни определим, может ли он вернутся к тренировкам. Он желает приносить пользу команде. Играть и забивать. Но нужно думать о будущем. Роман нужен нам в плей-офф. Плюс, он очень хочет поехать со сборной Украины на Евро-2020", – цитирует Торупа официальный сайт Гента.

Напомним, Яремчук присоединился к Генту в августе 2017 года. Именно он является лучшим бомбардиром "буйволов" в текущем сезоне, имея в своем активе 14 забитых мячей.

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