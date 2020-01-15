Гент подписал замену Яремчуку из системы Ред Булла – он мог побороться за место Холанда

Бельгийский клуб заблаговременно готовится к потере лучшего бомбардира команды Романа Яремчука.

Гент приобрел у Зальцбурга 20-летнего форварда Андерсона Ниангбо – контракт рассчитан до лета 2024 года. Финансовые условия трансфера не разглашаются, а Transfermarkt оценивает футболиста в 2 миллиона евро.

Ниангбо два года назад попал в систему Ред Булла и играл во втором австрийском дивизионе за Лиферинг – фарм-клуб Зальцбурга. Первую часть этого сезона ивуариец на правах аренды провел в Вольфсбергере, с которым выступал в австрийской Бундеслиге (7 голов и 5 ассистов за 15 матчей). На групповом раунде Лиги Европы (2 ассиста в 6 матчах) встречался с Ромой и Боруссией М.

Учитывая продажу Холанда, Минамино и потенциальный отъезд Хвана, в начале января Ред Булл усилил атаку внутренними резервами. Вернул Ниангбо из аренды и перевел в Зальцбург. Подтянул в состав еще двух талантливых форвардов – Беришу и Адейеми. Ожидалось, что все они составят конкуренцию Дака и Койта в обновленном нападении чемпиона Австрии. Однако Ниангбо отпустили.

Адаптация ивуарийца в Генте должна пройти быстро – в Вольфсбергере он выступал в аналогичной схеме (4-3-1-2). Андерсон был левым в паре форвардов, а также способен сыграть на фланге – точно как Яремчук в Генте. Поэтому новичка вполне можно рассматривать заменой Роману. Именно он разгрузит украинца во второй части сезона, а летом, когда Роман пойдет на повышение в топ-чемпионат, станет его преемником.

В результативности Ниангбо уступает Яремчуку. Наш форвард настрелял 17 голов за 30 матчей в этом сезоне во всех турнирах, а новоиспеченный конкурент – 7 голов за 25 матчей. При этом ивуариец чаще бьет по воротам, чаще идет в обыгрыш и больше отрабатывает без мяча. Со своим ростом (на 19 сантиметров ниже Романа) более мобилен, но хуже играет на втором этаже.

Роман Яремчук категорически отверг вероятность зимнего трансфера. Основной форвард сборной Украины имеет с Гентом действующий контракт до 2023 года, однако после Евро-2020 переход в топ-лигу вполне вероятен. Больше всего им интересовались итальянские и турецкие клубы.

Команда мрії Ігоря Суркіса: яким буде Динамо, якщо врахують повчальний урок від Яремчука?