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Наставник Гента Торуп прокоментував травму Яремчука

16:09 1697 Читать на русском
Наставник Гента Торуп прокоментував травму Яремчука
Роман Яремчук / ФК Гент

Головний тренер бельгійського Гента Йєс Торуп розповів про самопочуття нападника збірної України Романа Яремчука.

"Яремчук ще навіть не тренується. Він старанно працює, щоб швидше повернутися. Ми надали йому відпочинок під час зимової перерви. Романа турбує ахіллове сухожилля.

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У 2019 році Яремчук провів 40 матчів. Неймовірне навантаження! Ми уважно стежимо за його здоров'ям і в найближчі дні визначимо, чи може він повернуться до тренувань. Він бажає приносити користь команді. Грати і забивати. Але потрібно думати про майбутнє. Роман буде необхідний нам в плей-офф. Плюс, він дуже хоче поїхати зі збірною України на Євро-2020", – цитує Торупа офіційний сайт Гента.

Нагадаємо, Яремчук приєднався до Гента у серпні 2017 року. Саме він є найкращим бомбардиром "буйволів" у поточному сезоні, маючи у своєму активі 14 забитих м'ячів.

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Теги
Українці за кордоном Україна Україна Легіонерський хліб Роман Яремчук Роман Яремчук Йєс Торуп Йєс Торуп Гент Гент Бельгія
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