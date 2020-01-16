Гент определился с суммой, за которую готов отпустить Яремчука

Гент не готов продавать основного нападающего Романа Яремчука за бесценок.

Новичок Гента Андерсон Ниангбо может серьезно повлиять на игровое время форвардов команды, сообщает voetbalbelgie.be.

Яремчук сделал однозначное заявление по поводу своего ухода из Гента во время зимнего трансферного окна

По информации издания, в планы главного тренера не входит Жан-Люк Домпу. У игрока летом заканчивается контракт, и клуб готов с ним расстаться уже в январе. А вот на Романа Яремчука наставник рассчитывает. Более того, с украинцем готовы распрощаться только летом за сумму не менее 15 млн евро.

Напомним, Яремчук присоединился к Генту в августе 2017 года. Именно он является лучшим бомбардиром "буйволов" в текущем сезоне, имея в своем активе 14 забитых мячей.

Гент подписал замену Яремчуку из системы Ред Булла – он мог побороться за место Холанда