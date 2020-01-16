toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Бельгия
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

Гент определился с суммой, за которую готов отпустить Яремчука

16 января 13:02 2075 Читати українською
Гент определился с суммой, за которую готов отпустить Яремчука
Роман Яремчук / фото: ФК Гент

Гент не готов продавать основного нападающего Романа Яремчука за бесценок.

Новичок Гента Андерсон Ниангбо может серьезно повлиять на игровое время форвардов команды, сообщает voetbalbelgie.be.

Яремчук сделал однозначное заявление по поводу своего ухода из Гента во время зимнего трансферного окна

По информации издания, в планы главного тренера не входит Жан-Люк Домпу. У игрока летом заканчивается контракт, и клуб готов с ним расстаться уже в январе. А вот на Романа Яремчука наставник рассчитывает. Более того, с украинцем готовы распрощаться только летом за сумму не менее 15 млн евро.

Напомним, Яремчук присоединился к Генту в августе 2017 года. Именно он является лучшим бомбардиром "буйволов" в текущем сезоне, имея в своем активе 14 забитых мячей.

Гент подписал замену Яремчуку из системы Ред Булла – он мог побороться за место Холанда

blog_ava
Суркисы хотят взыскать с Порошенко 140 млн долларов – дело, к которому причастен Коломойский, рассмотрят в Лондоне
17 января
1086
Теги
Трансферы Украинцы за рубежом Бельгия Андерсон Ниангбо Андерсон Ниангбо Роман Яремчук Роман Яремчук Гент Гент
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
час
:
2
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук