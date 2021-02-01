Наставник Гента оцінив важкість травми Яремчука
Нападник бельгійського Гента Роман Яремчук пропустив матч з Андерлехтом через ушкодження.
Головний тренер команди Хейн Ванхазебрук запевнив, що 25-річний українець невдовзі повернеться до гри, але у команди є втрати.
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"У Марре розрив підколінного сухожилля, він може бути відсутнім щонайменше шість тижнів. Вердикт щодо Яремчука менш суворий, нападник вже буде готовий зіграти в наступному матчі. Для нього це всього лише легка травма, через кілька днів він буде у хорошій формі", – цитує Ванхазебрука Voetbal Primeur.
До слова, у нинішньому сезоні чемпіонату Бельгії Яремчук провів за Гент 19 матчів, в яких відзначився 10-ма голами та трьома асистами.
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